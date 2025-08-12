The Daily Telegraph: Зеленский готов согласиться на заморозку линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил европейским союзникам, что допускает прекращение боевых действий и уступку территорий, уже находящихся под контролем России, пишет The Daily Telegraph.

При этом Зеленский, проводивший переговоры с европейскими лидерами перед запланированной встречей президентов РФ и США на Аляске, подчеркнул, что Украина не примет никакое предложение Трампа, если оно предусматривает отказ от контроля над какими-либо еще территориями.

Такая позиция, пишет The Daily Telegraph, означает, что Украина согласна на заморозку линии фронта. При этом Зеленский, по данным источников издания, рассчитывает на надежные гарантии в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина должна состояться на Аляске 15 августа. По данным WSJ, президент России объявил, что согласится на прекращение огня в обмен на то, что Украина отдаст России треть Донецкой области, которая остается под контролем Киева. Зеленский сказал, что Украина не собирается «дарить свою землю» России. Европейские чиновники, в свою очередь, заявили WSJ, что если Украина передаст России всю Донецкую область, то российская сторона должна будет вывести войска из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

