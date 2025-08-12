Государственный пенсионный фонд Норвегии сообщил, что решил отказаться от инвестиций в 11 израильских компаний и расторгнуть контракты со всеми внешними управляющими в Израиле из-за ситуации в секторе Газа.

В заявлении, выпущенном 11 августа, говорится, что по состоянию на конец июня организация инвестировала средства в 61 израильскую компанию, из них 11 не входили в , на который ориентируется фонд. Все вложения фонда в Израиле будут ограничены компаниями, входящими в индекс, но даже эти компании не получат новых инвестиций.

«Эти меры приняты в ответ на чрезвычайные обстоятельства. Ситуация в Газе — это серьезный гуманитарный кризис. Мы инвестируем в компании, которые работают в стране, находящейся в состоянии войны, а условия на Западном берегу и в секторе Газа в последнее время ухудшились», — заявил глава фонда Николай Танген.

Как отмечает Bloomberg, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в начале августа распорядился пересмотреть все инвестиции в Израиле. Это произошло после того, как газета Aftenposten сообщила, что компания Bet Shemesh Engines, входящая в портфель суверенного фонда, обслуживает истребители, используемые для атак по сектору Газа.

Государственный пенсионный фонд Норвегии — крупнейший суверенный фонд в мире стоимостью почти два триллиона долларов. Он наполняется за счет сверхдоходов от продажи нефти. Фонду принадлежит около 1,5% мировых акций.

Долгое время фонд старался оставаться вне политики. При этом в 2022 году фонд решил продать свои российские активы из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Норвегия признала Палестину государством в мае 2024 года. Власти Норвегии неоднократно призывали Израиль не ограничивать гуманитарную помощь, направляемую в сектор Газа.

Франция и Великобритания собираются признать Палестину Это во многом символический жест. Но страны Европы продолжают политическое и экономическое давление на Израиль

