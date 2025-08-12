Минобороны РФ заявило, что Украина намеревается устроить «провокацию» с жертвами среди мирного населения — чтобы сорвать встречу Путина и Трампа
Минобороны РФ заявило, что Украина якобы готовит «провокацию», чтобы сорвать переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Как утверждает ведомство, для информационного сопровождения «провокации» в город Чугуев Харьковской области Служба безопасности Украины якобы привезла иностранных журналистов «под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».
Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу «зафиксировать» завезенные западные журналисты.
Ответственность за этот удар, утверждают в Минобороны РФ, Украина планирует возложить на Россию, чтобы создать «негативный медийный фон» и «условия для срыва» переговоров.
Ведомство не предоставило никаких доказательств своего заявления и не назвало источников опубликованной информации.
Переговоры Путина и Трампа состоятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа.