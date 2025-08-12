Минобороны РФ заявило, что Украина якобы готовит «провокацию», чтобы сорвать переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как утверждает ведомство, для информационного сопровождения «провокации» в город Чугуев Харьковской области Служба безопасности Украины якобы привезла иностранных журналистов «под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу «зафиксировать» завезенные западные журналисты.

Ответственность за этот удар, утверждают в Минобороны РФ, Украина планирует возложить на Россию, чтобы создать «негативный медийный фон» и «условия для срыва» переговоров.

Ведомство не предоставило никаких доказательств своего заявления и не назвало источников опубликованной информации.

Переговоры Путина и Трампа состоятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа.

Читайте также

Закончат ли Путин и Трамп войну через четыре дня? Александр Баунов объясняет, что для этого должно случиться (и как может выглядеть послевоенный мир)

Читайте также

Закончат ли Путин и Трамп войну через четыре дня? Александр Баунов объясняет, что для этого должно случиться (и как может выглядеть послевоенный мир)