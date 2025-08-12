«Эксмо» сняло с продажи книги «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю

Издательство «Эксмо» «в связи с поступлением жалобы» приостановило продажи книги серии «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя издательства.

Книги отправили на «дополнительный анализ». С чем связана проверка книг, не уточняется. В «Эксмо» отметили, что книги выпускались в России в отцензурированной версии с сокращениями, которые были сделаны по итогам проведения экспертизы.

Книжный блогер Влад Крылов ранее рассказал, что «Благословение небожителей» начали убирать с полок в «Читай-городе».

На сайте «Эксмо» купить отдельные бумажные книги серии уже нельзя, доступна только возможность покупки электронной версии на «Литресе». В «Литресе» сообщили «Ведомостям», что в ближайшее время продажи книг этой серии будут приостановлены.

«Благословение набожителей» — роман в жанре . В книгах серии рассказывается о принце Се Лянь, который дважды возносился на небеса и дважды был изгнан на землю. Спустя 800 лет скитаний Се Лянь вновь возвращается на небеса и получает свое первое задание в роли божества. Но вскоре он сталкивается с таинственным и могущественным демоном, который влюблен в принца. Произведение было опубликовано в 2017 году и состоит из шести томов. В России первый том поступил в продажу в 2022 году.

Книги цикла Тунсю неоднократно становились лидерами продаж в России. На сайте «Эксмо» говорится, что общий тираж первого тома в России составил 200 тысяч экземпляров, тиражи второго и третьего томов — по 120 тысяч, а стартовый тираж четвертого — 100 тысяч экземпляров.

