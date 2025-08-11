Погиб писатель Евгений Чижов

Российский писатель, переводчик и журналист Евгений Чижов (Соминский) умер на 59-м году жизни. Об этом сообщил его коллега, драматург Дмитрий Данилов.

По его словам, Чижов погиб в результате несчастного случая — он утонул в Балтийском море. «Очень дорогой для меня человек. Эта потеря — дыра в душе, которая не зарастет никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя», — написал Данилов.

Гибель Чижова также подтвердила редактор и критик Елена Шубина. «Наш многолетний прекрасный автор Евгений Чижов (книги „Перевод с подстрочника“, „Собиратель рая“, „Самоубийцы и другие люди“) трагически погиб сегодня утром, утонул в Балтийском море. Вчера вечером я с ним разговаривала о новой книге, его последние слова: „Не будем спешить, скоро увидимся“. Не увидимся. Очень горько», — написала она в телеграм-канале «Редакции Елены Шубиной».

Евгений Чижов родился в Москве в 1966 году. Он окончил юридический факультет МГУ. В 1997 году он дебютировал как писатель, опубликовав повесть «Бесконечный праздник» в журнале «Соло». Чижов — автор четырех романов: «Темное прошлое человека будущего» (2000), «Персонаж без роли» (2008), «Перевод с подстрочника» (2013) и «Собиратель рая» (2019). Роман «Перевод с подстрочника» был финалистом премий «Ясная Поляна» и «Большая книга». В 2020 году Чижов получил премию «Ясная Поляна» за роман «Собиратель рая». Его последней книгой стал сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники», вышедший в 2024 году.