Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе умер спустя два месяца после покушения

Колумбийский сенатор и кандидат в президенты страны Мигель Урибе умер спустя два месяца после того, как на него было совершено покушение на предвыборном митинге. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на заявление жены политика.

Урибе было 39 лет. Он провел девять недель в больнице и перенес несколько операций. Незадолго до смерти политика врачи сообщили, что его состояние ухудшилось, у него началось внутричерепное кровоизлияние.

Покушение на Урибе совершили 7 июня, когда он выступал на предвыборном митинге в Боготе. Местные СМИ сообщали, что во время его речи к толпе подъехали двое мужчин на мотоцикле, один из которых сделал несколько выстрелов со спины Урибе, пять или шесть из которых попали в сенатора. Два ранения политик получил в голову.

По делу о стрельбе арестованы четыре человека, в том числе 14-летний подросток, которого следствие считает стрелком. Мотивы преступников пока не сообщались. Все четверо арестованных отрицают свою вину.

Мигель Урибе — член оппозиционной консервативной партии «Демократический центр», основанной бывшим президентом Колумбии Альваро Урибе (который не приходится ему родственником). При этом Мигель Урибе — внук Хулио Сезара Турбая, который был президентом Колумбии с 1978 по 1982 годы, а мать сенатора Диана Турбай была журналисткой, похищенной медельинским картелем Пабло Эскобара и погибшей при попытке освобождения в 1991 году.