В колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая, выступавшего на предвыборном митинге в Боготе, несколько раз выстрелили во время его речи. Его увезли в больницу в критическом состоянии.

Урибе проводил агитацию в рамках своей кампании — ранее он объявил, что выставит свою кандидатуру для участия в президентских выборах, которые пройдут в 2026 году. Во время его речи, как пишет The Bogota Post, к толпе подъехали двое мужчин на мотоцикле, один из них спешился и сделал несколько выстрелов со спины Урибе, пять или шесть из которых попали в сенатора.

Завязалась перестрелка с участием телохранителей Урибе. В результате был задержан 15-летний подросток, стрелявший в сенатора (по другим данным, задержанному 14 лет). Судя по видео, он также был ранен при задержании. Подросток, как пишет El Mundo, пообещал предоставить информацию о нападении, «чтобы сохранить себе жизнь». Министр обороны страны Педро Санчес заявил, что власти предлагают вознаграждение в размере до трех ​​миллиардов песо (730 тысяч долларов) за любую информацию о нападении.

Урибе доставили на вертолете в клинику Санта-Фе. Медики сообщили, что он получил ранение в колено и два — в голову. Жена Урибе Мария Клаудия Таразона написала, что ее муж «борется за свою жизнь». Позже, по ее словам, Урибе «вышел из операции», но он остается в критическом состоянии.

Президент Колумбии Густаво Петро осудил нападение на Урибе и отменил свою запланированную дипломатическую поездку во Францию. Осуждение также выразил госсекретарь США Марко Рубио. «Это прямая угроза демократии и результат агрессивной левой риторики, исходящей из высших эшелонов колумбийского правительства», — написал Рубио.

39-летний Урибе — член оппозиционной консервативной партии «Демократический центр» (Centro Democrático), основанной бывшим президентом Колумбии Альваро Урибе (не родственником). Кроме того, Урибе — внук Хулио Сезара Турбая, который был президентом Колумбии с 1978 по 1982 годы, а мать сенатора Диана Турбай была известной журналисткой, похищенной медельинским картелем Пабло Эскобара и погибшей при попытке освобождения в 1991 году.