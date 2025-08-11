ВВС Индии, столкнувшиеся с нехваткой боевых самолетов, рассматривают возможность закупки истребителей пятого поколения — российских Су-57 и американских F-35, пишет The Times of India.

По данным издания, речь идет о иностранных самолетов, которые должны поддержать боеспособность ВВС Индии до тех пор, пока индийские военные не получат к 2035 году свой собственный самолет AMCA.

При этом источники издания подчеркнули, что «никаких официальных переговоров еще не началось ни с Россией, ни с США».

У ВВС Индии есть две эскадрильи российских МиГ-21 (около 30 самолетов), но они должны быть выведены из эксплуатации в сентябре 2025 года. После этого, пишет The Times of India, у Индии останется 29 эскадрилий — это минимум за всю историю военно-воздушных сил страны.

Чтобы справиться с нехваткой самолетов, индийские военные также рассматривают возможность закупки дополнительной партии французских истребителей Rafale.

Всего Индия рассчитывает получить 114 истребителей Rafale, большую часть из которых должны собрать на территории страны. Именно эти самолеты, напоминает The Times of India, активно использовались в недавнем конфликте Индии и Пакистана. Пакистан уверял, что ВВС Индии потеряли шесть военных самолетов, включая Rafale, индийская сторона назвала эти сообщения ложными.

Агентство Bloomberg в конце июля сообщало, что президент США Дональд Трамп предлагал премьер-министру Индии Нарендре Моди, посещавшему Вашингтон в феврале, заключить сделку по продаже F-35. Однако индийская сторона, по данным агентства, отказалась от предложения, указав, что «больше заинтересована в партнерстве, направленном на совместную разработку и производство оборонной техники внутри страны».