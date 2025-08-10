«Вот Так»: Венесуэла решила выслать россиянина Леонида Закамалдина. В России его обвиняют в госизмене и призывах к «экстремизму»

Суд в Венесуэле 8 августа постановил удовлетворить запрос России об экстрадиции блогера и активиста из Челябинска Леонида Закамалдина, которого на родине обвиняют в госизмене и призывах к «экстремизму», пишет издание «Вот Так» со ссылкой на решение суда.

Адвокат Закамалдина Нума Рохас заявил, что защита обжалует это решение. По его словам, он продолжит добиваться предоставления в Венесуэле политического убежища для Закамалдина.

Сам Закамалдин в переписке с «Вот Так» утверждает, что «на суд беспрецедентно давили со стороны России и прокуратуры». «Судьи и чиновники видят, что это противоречит Конституции Венесуэлы, подписанным ею конвенциям, и просто в шоке от этого решения. Они, разговаривая с адвокатом, говорят, что им стыдно за решение», — пишет Закамалдин.

Леонид Закамалдин уехал из России в Украину еще в 2014 году. Он вел в инстаграме блог о жизни двух выдр, которых спас на Бали, и в этом блоге, в частности, высказывался против войны и собирал деньги в поддержку украинских фондов. По данным издания «Вот Так», в России против Закамалдина возбуждены дела о госизмене (статья 275 УК) и призывах к «экстремизму» (статья 280 УК). Он также внесен в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, и в базу розыска МВД.

В Украине Закамалдина после февраля 2022 года лишили вида на жительство, и он поехал в Венесуэлу. Летом 2024 года Закамалдина в Каракасе задержала иммиграционная служба по запросу России. В июне 2025 года генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб рассказывал, что Венесуэла получила четыре запроса о выдаче из России, один из них касался Закамалдина. Адвокат блогера отмечал, что экстрадиция Закамалдина противоречит Конституции Венесуэлы.