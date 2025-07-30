В Венесуэле больше года находится под арестом выступавший против войны блогер Леонид Закамалдин. Россия требует его выдачи по делу о «госизмене»

Блогер и активист из Челябинска Леонид Закамалдин больше года находится в тюрьме в Венесуэле. В России против него возбуждено уголовное дело о «госизмене» (статья 275 УК РФ) и призывах к «экстремизму» (статья 280 УК РФ), Москва добивается его экстрадиции. Об этом говорится в публикации издания «Вот так», которое поговорило с родственниками и адвокатом активиста.

В 2014 году Закамалдин переехал из России в Украину по «политическим причинам», рассказали его родственники. После начала полномасштабной войны украинские власти отменили его вид на жительство, заморозили банковские счета и арестовали три его квартиры в Украине. В результате Закамалдин жил на два дома — в Нью-Йорке с семьей и на острове Бали, где находятся выдры, о которых он заботится. Закамалдин вел блог в инстаграме об этих животных, на который подписаны почти 200 тысяч человек.

По словам родственников, с 2023 года Закамалдин пытался получить гражданство Венесуэлы, что позволило бы ему вернуться в Украину. Для этого он общался с Дмитрием Роговским, который представлялся как «эксперт по инвестициям и гражданству в Венесуэле» и который вскоре перестал выходить на связь. Тогда же выяснилось, что Роговского задержала полиция Венесуэлы по делу о подделке документов.

В итоге в мае 2024 года Закамалдин прилетел в Каракас. Через два месяца он был задержан в местном аэропорту иммиграционной службой по запросу России. «Он поехал туда, считая, что это все законно. Когда его задержали, он свою вину вообще не понимал, потому что уже отказался от идеи получения гражданства в Венесуэле. Леонид должен был лететь в Нью-Йорк к нам, к семье, когда его задержали», — рассказала мать блогера Валерия.

Позже выяснилось, что в России Закамалдина разыскивают по подозрению в призывах к экстремизму и госизмене. В октябре 2024 года его внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Поводом для возбуждения дела стали антивоенные посты, которые Закамалдин публиковал в своем блоге. В одном из них он назвал Крым украинской территорией, призвал отправить президента России Владимира Путина «под трибунал» и «дать России свободу».

В июне 2025 года Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в интервью РБК рассказывал, что Венесуэла получила четыре запроса о выдаче из России, один из них касался Закамалдина. Адвокат Закамалдина Нума Рохас в разговоре с «Вот Так» заявил, что экстрадиция его подзащитного противоречит Конституции Венесуэлы, а у Москвы и Каракаса нет официального договора об экстрадиции. По словам адвоката, Закамалдин подал прошение о политическом убежище в Венесуэле.