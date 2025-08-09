Украина заявила, что атаковала место хранения дронов «Шахед» в Татарстане

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что дальнобойные беспилотники службы утром 9 августа атаковали терминал в Татарстане, где хранят ударные дроны «Шахед» и иностранные комплектующие к ним.

В СБУ сообщили, что склад расположен в поселке Кзыл Юл (примерно в 30 километрах от Елабуги, где собирают «Шахеды»). В спецслужбе отметили, что, судя по видео атаки, беспилотник попал в здание логистического хаба, после чего начался пожар.

В СБУ заявили, что Россия каждую ночь атакует Украину беспилотниками «Шахед», поэтому склады хранения таких дронов — «одна из законных военных целей».

Украинский телеграм-канал Exilenova+ опубликовал несколько видеозаписей (1, 2, 3), снятых в момент удара. Утверждается, что атакован логистический терминал имени Дэна Сяопина, расположенный возле поселка Кзыл Юл. Судя по фотографиям из открытых источников (1, 2), на видео попал именно этот терминал.

Внимание. На видео есть мат.

В Минобороны РФ сообщили, что утром 9 августа сбили три украинских беспилотника в Татарстане. Власти республики заявили, что обломки трех дронов нашли на строительной площадке в Тукаевском районе Татарстана (в этом же районе расположен и логический терминал, о котором говорят в СБУ). В результате атаки, по информации администрации, никто не ранен.

Власти Татарстана отрицают, что беспилотники атаковали особую экономическую зону «Алабуга», где находится производство беспилотников «Шахед».

Деревня для производства дронов. Как особая экономическая зона в Татарстане превратилась в место сборки иранских беспилотников для войны с Украиной Главное из расследования издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ»

