В Москве арестовали сотрудника одного из самых засекреченных подразделений МВД по делу о взятке и неправомерном доступе к информации

Суд в Москве арестовал сотрудника одного из самых секретных подразделений МВД — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ). Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации газеты, под арестом находится Антон Нестеров — старший оперуполномоченный 4-го отдела БСТМ МВД. Его задержали еще в мае 2025 года.

Нестерова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ).

Подробности дела неизвестны, но «Коммерсант» пишет, что, по версии Следственного комитета, «оперативник не только брал взятки, но и совершал преступления, характерные для хакеров, с которыми он и должен был бороться».

В апреле 2024 года «Коммерсант» писал о деле против бывшего сотрудника БСТМ МВД Георгия Сатюкова. Он возглавлял 3 отделение 4-го отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. По версии следствия, он при посредничестве коллеги Дмитрия Соколова получил от Алексея Иванова (Билюченко) — системного администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), взятку «за покровительство». Взятка, по данным следствия, была передана в виде криптовалюты. Ее сумма составила пять миллиардов рублей. Это рекордная для российского МВД сумма — ранее самой крупной была взятка в 1,4 миллиарда рублей, по обвинению в получении которой был осужден полковник Дмитрий Захарченко.