На Камчатке вертолет приземлился на вулкане. Его пилоту стало плохо во время полета, после посадки он умер

Вертолет Robinson с группой туристов приземлился 8 августа на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Его пилоту стало плохо во время полета, после посадки он умер, рассказали ТАСС в Следственном комитете.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что владельцем и пилотом вертолета был местный рыбопромышленник и предприниматель Игорь Кан. Эту же информацию публикует телеграм-канал «112».

По сведениям МЧС, у пилота во время полета случился сердечный приступ. Он сумел посадить вертолет у подножия вулкана. Вовремя оказать ему медицинскую помощь не успели.

Шестерых туристов, находившихся на борту вертолета, благополучно эвакуировали в город Елизово спасатели МЧС на вертолете Ми-8.

Вулкан Крашенинникова относится к Восточному вулканическому поясу и расположен примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского. В начале августа ученые зафиксировали первое за почти 600 лет извержение вулкана Крашенинникова. Оно началось после сильнейшего землетрясения на Камчатке магнитудой 8,8.