Фестиваль электронной музыки «Сигнал» (главный в России) под давлением властей перенесли из Никола-Ленивца в Москву

Власти Калужской области заявили организаторам фестиваля электронной музыки «Сигнал», что его проведение в арт-парке «Никола-Ленивец» «нецелесообразно».

Организаторы «Сигнала» сообщили в телеграм-канале 8 августа, что власти официально не запрещали фестиваль, «однако в сложившихся условиях реализация проекта в Никола-Ленивце стала невозможной».

Организаторы решили провести фестиваль в Москве на нескольких площадках в те же дни, что и планировали — с 14 по 18 августа.

Власти Калужской области заявили 4 августа, что проведение фестиваля «Сигнал» может угрожать жизни и здоровью участников, в том числе из-за возможных атак беспилотников. Тогда организаторы «Сигнала» отмечали, что официального запрета проводить фестиваль нет.

«Сигнал» — главный фестиваль электронной музыки в России, он проходил в арт-парке «Никола-Ленивец» с 2017 года.