Следственный комитет РФ сообщил, что от отравления самодельной чачей в поселке Сириус погибли не менее десяти человек

От отравления самодельным алкоголем в поселке Сириус Краснодарского края погибли как минимум десять человек. Об этом заявил следователь СК на заседании Адлерского районного суда Сочи, где рассматривался вопрос о мере пресечения подозреваемым в организации отравления.

По итогам заседания суд постановил арестовать сроком на два месяца двух подозреваемых — 30-летнюю и 71-летнюю жительниц Сочи, которые торговали на местном Казачьем рынке самодельной чачей и домашним вином.

Ранее сообщалось, что в больницу Сочи попали четверо туристов, которые купили на рынке суррогатную чачу и выпили ее. Трое из них погибли.

Полиция провела рейды на рынке и задержала продавщиц. МВД отчиталось о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК («производство или сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц», наказывается лишением свободы на срок до десяти лет).

Одна из задержанных заявила на заседании суда, что отравление произошло неумышленно и обвиняемые «осознают весь масштаб трагедии».