В поселке Сириус трое туристов умерли, выпив самодельной чачи с рынка. Продавщиц задержали

Две жительницы Краснодарского края задержаны в поселке Сириус Адлерского района Сочи по подозрению в причастности к отравлению людей самодельным алкоголем, сообщает министерство внутренних дел РФ.

Ранее в больницу с тяжелым отравлением попали четверо туристов, которые купили на местном Казачьем рынке чачу домашнего приготовления. Трое из них умерли, четвертый остается в больнице.

МВД возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («производство или сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц», наказывается лишением свободы на срок до десяти лет).

Полиция провела рейды на рынке. Задержанные женщины подозреваются в продаже суррогата туристам. Одну из них ранее уже судили за аналогичное преступление, отметили в министерстве.

«По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов», — говорится в пресс-релизе МВД.

По неофициальным данным телеграм-каналов, от отравления домашней чачей уже погибли как минимум пять человек.