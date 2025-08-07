Российский суд назначил штраф за комментарии в чате со словом «хохлы». Их сочли разжиганием ненависти к украинцам

Суд Улан-Удэ оштрафовал на десять тысяч рублей по обвинению в возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП) местную жительницу Евгению Занданову, которая писала в соцсетях комментарии, используя слово «хохлы». На решение суда, вынесенное 28 мая 2025 года, обратила внимание «Верстка».

Поводом для административного преследования стала перепалка Зандановой в общедомовой группе в мессенджере Viber с человеком по фамилии Ищенко. В числе сообщений, которые она адресовала ему в чате, была, например, фраза «Вы все хохлы подлые», говорилось в протоколе.

Экспертиза признала, что в этом и других обращениях содержится «унизительная оценка личности адресата по признаку национальности», а также они «приписывают ему ряд обобщенных негативных характеристик, присущих представителям украинской национальности».

В итоге суд квалифицировал действия Зандановой как «направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично» с использованием интернета. Занданова обжаловала штраф в Верховном суде Бурятии, но он оставил решение без изменений.

«Верстка» отмечает, что оскорбительное выражение «хохлы» по отношению к гражданам Украины регулярно используют российские пропагандисты и представители власти.

