В Тульской области участник войны взорвал гранату во время ссоры. Он сам и еще трое человек погибли

Четыре человека погибли в результате детонации взрывного устройства рядом с одним из жилых домов в поселке Куркино Тульской области 5 августа, сообщил Следственный комитет.

Взрыв устроил 32-летний участник российско-украинской войны Алексей Курвяков, утверждают телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Astra. По их данным, ранее Курвякова неоднократно судили, в том числе по делам о грабеже и причинении вреда здоровью. Он ушел на войну из колонии, где отбывал срок по обвинению в вымогательстве, а недавно вернулся из Украины.

У участника войны произошел конфликт с одним из его знакомых, после чего Курвяков достал гранату, которую привез с собой с фронта. В результате взрыва на месте погибли три человека, в том числе Курвяков. Один человек умер по пути в больницу.

СК возбудил уголовное дело по факту смерти четырех человек.

За три года полномасштабного вторжения войск РФ в Украину россияне, участвовавшие в войне, совершили несколько сотен преступлений, в результате которых есть погибшие и пострадавшие, писала «Верстка» в феврале 2025-го. По ее подсчетам, за три года из-за преступлений, совершенных участниками войны, в России погибли не менее 378 человек, а как минимум 376 человек получили тяжелые травмы.

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