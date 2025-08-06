Суд отказался арестовывать соосновательницу «Движения сознательных отказчиков» Елену Попову по делу о военных «фейках»

Фрунзенский районный суд Петербурга не стал избирать меру пресечения правозащитнице и соосновательнице «Движения сознательных отказчиков» Елене Поповой, сообщают «Бумага» и «Медиазона».

На заседании 6 августа судья отклонил ходатайство следствия об аресте Поповой по уголовному делу о распространении «фейков» об армии РФ (часть 1 статьи 207.3 УК). Правозащитницу отпустили на свободу, но она остается под следствием. Статья обвинения предполагает до пяти лет лишения свободы.

Накануне силовики провели обыски у Елены Поповой, выломав дверь в ее квартиру топором. Как сообщалось, поводом для уголовного преследования стала онлайн-трансляция ко дню рождения «Движения сознательных отказчиков», которую Попова опубликовала во ВКонтакте в мае 2024 года. Уголовное дело возбудили 2 июля 2025 года — в этот день правозащитница объявила о своем уходе из движения на фоне «давней моральной усталости».

Перед заседанием суда Попову отвозили в больницу — она плохо себя чувствовала после обыска.

«Движение сознательных отказчиков от военной службы» (так некоммерческая организация называется полностью) появилось в 2013 году, отделившись от «Солдатских матерей Санкт-Петербурга». Елена Попова была основательницей движения вместе с правозащитником Мирославом Мишиновым. Основной своей задачей в движении называют предоставление «юридической и психологической поддержки сознательным отказчикам» от военной службы — в том числе им помогают получить разрешение на прохождение альтернативной гражданской службы. С 2022 года организация помогала и тем, кого уже призвали в армию и отправили на войну с Украиной. Летом 2023 года Минюст РФ объявил движение «иностранным агентом». Сайт и сообщество движения во ВКонтакте заблокировали на территории России.