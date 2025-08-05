В Петербурге пришли с обыском к соосновательнице «Движения сознательных отказчиков». Оно больше 10 лет помогает россиянам избежать службы в армии

Петербургская правозащитница и соосновательница «Движения сознательных отказчиков» Елена Попова рассказала, что к ней пришли с обыском.

«Мне тут топором рубят дверь. Дожали, что мне уже ключом не открыть <…> Сказали — ФСБ», — говорит Попова на видео в своем телеграм-канале.

В самом движении также сообщили об обыске — и о том, что к Поповой едет адвокат. Елену Попову в сообщении называют «бывшим волонтером».

Журналист «Радио Свобода» Антон Стариков пишет, что Поповой «начали ломать дверь топором, дверь заклинило, собрались вырезать автогеном». По его словам, Попова вызвала полицию, наряд приехал, но сама она на связь пока не выходила. Причина обыска неизвестна.

«Движение сознательных отказчиков от военной службы» (так некоммерческая организация называется полностью) появилось в 2013 году, отделившись от «Солдатских матерей Санкт-Петербурга». Елена Попова была основательницей движения вместе с правозащитником Мирославом Мишиновым. Основной своей задачей в движении называют предоставление «юридической и психологической поддержки сознательным отказчикам» от военной службы — в том числе им помогают получить разрешение на прохождение альтернативной гражданской службы. С 2022 года организация помогала и тем, кого уже призвали в армию и отправили на войну с Украиной.

Летом 2023 года Минюст РФ объявил движение «иностранным агентом». В начале июля Елена Попова говорила, что хочет закончить свою работу в движении и полностью отойти от этой деятельности из-за истощения моральных сил. «Ощущение страха и опасности было примерно первые месяцев 9 после 24 февраля 2022 года. <…> Но тогда в голову не приходило закончить деятельность. Потом от тревожного расстройства избавилась и жить не мешает, хотя „за базаром“ в публичном пространстве стараюсь следить», — писала она.