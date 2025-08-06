Станислав Черчесов стал тренером грозненского «Ахмата»

Станислав Черчесов назначен главным тренером клуба «Ахмат» (Грозный). Контракт с ним подписан на три года, сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

В клубе отметили, что в прошлом Черчесов уже возглавлял «Ахмат» в 2011-2013 годах, а в сезоне 2012/13 под его началом клуб занял восьмое место в чемпионате России.

«Мы говорим: „Добро пожаловать домой, Станислав Саламович!“» — заявили в «Ахмате».

Из клуба «Ахмат» 5 августа ушел прежний тренер Александр Сторожук, с которым в июне заключили контракт на три года. «Ахмат» под его руководством провел всего четыре матча — три в чемпионате России и один в Кубке России. Во всех матчах «Ахмат» проиграл. Сейчас клуб занимает 14-е место в российской премьер-лиге.

Станислав Черчесов — бывший тренер сборной России по футболу (2016-2021). Он руководил сборной на чемпионате мира 2018 года, когда Россия дошла до четвертьфинала, показав один из лучших результатов в своей истории. Затем Черчесов работал с венгерским клубом «Ференцварош» (2021-2023) и сборной Казахстана (2024-2025).

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