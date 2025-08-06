Фонд борьбы с коррупцией выпустил заявление в связи с преследованием россиян, которые делали пожертвования фонду.

В ФБК назвали незаконным преследование тех, кто делал пожертвования. «Мы не экстремисты и не ведем никакой экстремистской деятельности», — заявили в организации. Там отметили, что пожертвования, которые сторонники делали с российских карт через сервис Stripe, направляли американскому юрлицу, которое до июня 2023 года не входило в реестры «нежелательных» или «экстремистских» организаций.

Все, кого российское государство преследует таким образом, — жертвы абсолютного произвола и массовых политических репрессий. Ответственность за эти репрессии лежит на их авторе — Владимире Путине и на его режиме.

В ФБК отметили, что в уголовных делах использовали «справки технических специалистов Сбербанка», которые, как заявили в фонде, подтверждали «заведомо ложную информацию — будто определенный идентификатор в системе Stripe связан с российской НКО „Фонд борьбы с коррупцией“, которая была признана экстремистской».

Издание «Медиазона» выпустило 4 августа расследование о преследовании россиян из-за донатов ФБК. По оценке издания, после того, как организацию объявили «экстремистской», российские следователи возбудили не менее 76 уголовных дел за пожертвования фонду. Причем с каждым годом таких дел становится все больше. Большинство вынесены приговоров не связаны с лишением свободы, чаще всего фигурантам назначают большие штрафы.

Как писала «Медиазона», главным доказательством в делах о финансировании «экстремизма» стал идентификатор сервиса Stripe (merchant ID) — мерчант-счет, который присутствовал в выписках банковских операций при платежах в адрес ФБК.

Росфинмониторинг начал вычислять тех, кто переводил деньги ФБК, в 2022 году, сообщил полицейский, выступивший свидетелем по делу о донатах ФБК, возбужденному против журналиста Карена Шаиняна.

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