Волонтеры рассказали, что им стало труднее искать пропавших людей из-за ограничений связи и сбоев GPS

Из-за проблем с GPS-навигацией волонтерам в России стало сложнее находить заблудившихся в лесу людей и координировать свою работу. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

С такими проблемами, по данным канала, столкнулись участники поисковых отрядов из Тульской, Липецкой, Орловской, Ленинградской областей и с Алтая. Теперь спасателям все чаще приходится ориентироваться по компасу и бумажным картам, что снижает количество поисковиков — не все новички умеют работать без навигатора.

Волонтеры из Тулы рассказали, что раньше подготовка к поиску велась одновременно с выездом на место, но теперь все приходится делать на месте. Из-за этого начало поисков откладывается на час-полтора, а время самих поисков увеличивается.

Кроме того, из-за ограничений связи волонтерам не всегда удается запустить квадрокоптеры.

О проблемах в работе из-за отключения связи ранее также рассказывали поисковики из Ивановской области.

В последние месяцы в разных регионах России начали временно отключать мобильный интернет. Это происходит на фоне участившихся массированных атак украинских беспилотников. По данным проекта «На связи», который собирают жалобы пользователей и проверяют их техническими средствами, в июле жители России по меньшей мере 2099 раз столкнулись с отключением мобильного интернета. Это рекордное число шатдаунов за месяц. В мае 2025-го в России 69 раз отключали интернет, в июне — 662 раза.

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