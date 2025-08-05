В Краснодарском крае пассажирку поезда оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она кричала «Так вам и надо, русские» во время атаки дронов

Горячеключевский городской суд Краснодарского края оштрафовал на 30 тысяч рублей пассажирку поезда по административной статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). На решение суда обратило внимание издание «Осторожно, новости».

В пресс-релизе указана только фамилия и инициалы женщины — Реутт М.Е. По версии следствия, вечером 18 июля Реутт, находясь в поезде Самара — Адлер, во время атаки беспилотников на станцию Лихая в Ростовской области кричала: «Так вам и надо, русские».

Полиция также утверждает, что на требование полицейского «проследовать в дежурную часть» женщина ответила «в грубой форме отказом, отталкивала сотрудника полиции, вырывалась из рук». Сотрудник полиции в результате «применил физическую силу для преодоления неповиновения».

В результате на женщину составили протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). По этой статье суд назначил ей двое суток ареста.

В ночь на 19 июля в результате падения обломков беспилотников была повреждена контактная сеть на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Из-за этого движение поездов было приостановлено.