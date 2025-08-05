Умерла первая женщина — генеральный директор британской службы контрразведки МИ-5, дама Стелла Римингтон, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Римингтон умерла 3 августа «в окружении своей любимой семьи и собак», сообщили ее близкие. Ей было 90 лет.

«Ее руководство положило начало новой эре открытости и прозрачности работы МИ-5, службы, обеспечивающей безопасность нашей страны, и это наследие актуально и по сей день», — прокомментировал смерть Римингтон действующий директор МИ-5 Кен Маккаллам. По его словам, бывшая директор «преодолела давно устоявшиеся барьеры и стала наглядным примером того, насколько важно многообразие в руководстве».

Roberto Ricciuti / Getty Images

Стелла Римингтон начала свою карьеру в МИ-5 в Индии, куда переехала вместе с мужем-дипломатом. Сначала она работала секретарем-машинисткой на неполной занятости, а в 1969 году, когда пара вернулась в Великобританию, стала полноценной сотрудницей МИ-5.

В 1991-м Римингтон заняла пост заместителя генерального директора МИ-5, а год спустя — генерального директора. Она стала первой женщиной на этой должности, а также первой главой службы контрразведки, о чьем назначении было объявлено публично. Римингтон ушла в отставку в 1996 году.

Как отмечает «Би-би-си», именно Римингтон стала прототипом для М — героини актрисы Джуди Денч в восьми фильмах о Джеймсе Бонде (1995 — 2012 годы). В бондиане М — глава британской секретной службы МИ-6.

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