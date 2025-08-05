Сына Кадырова назначили куратором сбора пожертвований от Чечни для жителей сектора Газа

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров назначен куратором сбора гуманитарной помощи от республики для жителей сектора Газа. Об этом сообщили в департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями республики.

30 июля министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что в республике «временно приостанавливается деятельность различных благотворительных организаций» по сбору денег для жителей Газы. Он сообщал, что «вызывает серьезные опасения отсутствие прозрачности и контроля при сборе средств».

«Существует риск, что часть помощи может не доходить до пострадавших или попадать в руки запрещенных организаций», — отмечал Дудаев. В его посте отмечалось, что фонд имени Ахмата Кадырова «оказывает адресную поддержку пострадавшим» в секторе Газа.

В департаменте по взаимодействию с религиозными организациями сообщили, что теперь сбор гуманитарной помощи смогут осуществлять только три благотворительные организации.

«Собранные пожертвования будут доставляться непосредственно жителям сектора Газа — в виде продуктов, медикаментов и другой жизненно необходимой помощи. Куратором направления гуманитарной помощи от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров», — сообщили в ведомстве.

В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. После этого Адам Кадырова наградили несколькими орденами в разных регионах России, а также был назначен на несколько постов в Чечне, в том числе секретарем Совета безопасности Чечни.

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