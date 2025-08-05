Начальника радиотехнической службы ВМФ приговорили к девяти годам колонии за взятки при выполнении гособоронзаказа

Бывший начальник радиотехнической службы Военно-морского флота РФ, капитан первого ранга Олег Лопатиев приговорен к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (часть 6 статьи 290 УК), сообщило Главное военное следственное управление.

Согласно приговору, военному назначен штраф в размере 16,5 миллиона рублей, а также запретили занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Олега Лопатиева задержали в марте 2025 года.

По версии следствия, в 2022-2025 годах начальник радиотехнической службы ВМФ курировал контракты по поставку технических устройств, заключенные министерством обороны России с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» на общую сумму более 400 миллионов рублей.

Как утверждают следователи, Лопатиев получил от компаний взятки на сумму свыше восьми миллионов рублей «за общее покровительство при выполнении контрактов». Условия контрактов в итоге не были выполнены, «чем государству причинен значительный ущерб», добавили в СК.

Сам Лопатиев на этапе расследования свою вину категорически отрицал. Что именно было предметом контрактов, в правоохранительных органах не уточнили. Из сообщений СМИ известно, что компания «Изумруд» занимается производством радиолокационной и радионавигационной аппаратуры.