Начальника радиотехнической службы ВМФ задержали в Петербурге по делу о взятке при выполнении гособоронзаказа

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал начальника радиотехнической службы ВМФ России, капитана первого ранга Олега Лопатиева, по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), сообщает Коммерсант.

По данным «Коммерсанта», Лопатиева задержали сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ России — это произошло 15 марта в ресторане «Il Патио» в петербургском аэропорту Пулково.

В суде РБК сказали, что размер взятки, вменяемой Лопатиеву, составляет восемь миллионов рублей. По данным «Коммерсанта», Лопатиев требовал эту сумму от компании «Изумруд», которая занимается производством радиолокационной и радионавигационной аппаратуры — за «общее покровительство и попустительство» при исполнении контракта с его ведомством в рамках гособоронзаказа. Однако получить офицер успел только три миллиона — после этого он был задержан.

Что было предметом контракта, не сообщается. По данным «Коммерсанта», 55-летний Лопатиев свою вину категорически отрицает, а в суде возражал против заключения в СИЗО и просил домашний арест.