Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии (башкана) Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы в по делу о незаконном финансировании политической партии, сообщает местное издание NewsMaker.

По этому же делу Светлана Попан, бывший секретарь запрещенной в Молдове пророссийской партии «Шор», была приговорена к шести годам лишения свободы.

По версии обвинения, в 2019-2022 годах, когда Гуцул работала секретарем партии «Шор», она систематически ввозила в Молдову деньги из России, которые затем использовала партия. Также главу Гагаузской автономии обвинили в координации работы некоторых офисов партии и «сознательном получении денег от организованной преступной группировки» для финансирования деятельности «Шор» — более 42,5 миллионов леев (около 2,5 миллиона долларов). Гуцул себя виновной не признает.

В марте Гуцул задержали и отправили под арест, но уже в апреле суд изменил ей меру пресечения на домашний арест. После вынесения приговора главу Гагаузской автономии арестовали в здании суда.

Обвинение запросило для Гуцул девять лет лишения свободы. Сама она перед оглашением приговора заявила, что рассчитывает на оправдательный приговор. У здания суда на митинг собрались сторонники Гуцул.

Власти Молдовы и Евросоюза обвиняли Евгению Гуцул в связях с Россией. После ареста в марте Гуцул просила президента РФ Владимира Путина оказать давление на Молдову, чтобы ее освободили.

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