Прокуратура Молдовы попросила приговорить главу Гагаузии Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы
Представитель прокуратуры Молдовы на заседании суда в Кишиневе запросила для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул девять лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании политических партий, сообщает ТАСС.
Также сторона обвинения попросила запретить Гуцул занимать руководящие должности в течение пяти лет.
Соратницу Гуцул Светлану Попан, проходящую обвиняемой по тому же делу, прокуратура потребовала приговорить к восьми годам лишения свободы.
Евгению Гуцул задержали 25 марта в рамках дела против пророссийской политической партии «Шор», обвинив в незаконном финансировании политической партии и кандидата на выборах. 28 марта ее отправили под арест, но 9 апреля суд изменил Гуцул меру пресечения на домашний арест. После задержания Гуцул обращалась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдовы с целью ее освобождения.
В октябре 2024 года Евросоюз ввел против Гуцул санкции за «продвижение сепаратизма» в Гагаузии, «тесные связи с Россией», «попытку свергнуть конституционный порядок» и «угрозу суверенитету и независимости Молдовы».