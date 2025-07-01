Прокуратура Молдовы попросила приговорить главу Гагаузии Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы

Представитель прокуратуры Молдовы на заседании суда в Кишиневе запросила для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул девять лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании политических партий, сообщает ТАСС.

Также сторона обвинения попросила запретить Гуцул занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Соратницу Гуцул Светлану Попан, проходящую обвиняемой по тому же делу, прокуратура потребовала приговорить к восьми годам лишения свободы.

Евгению Гуцул задержали 25 марта в рамках дела против пророссийской политической партии «Шор», обвинив в незаконном финансировании политической партии и кандидата на выборах. 28 марта ее отправили под арест, но 9 апреля суд изменил Гуцул меру пресечения на домашний арест. После задержания Гуцул обращалась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдовы с целью ее освобождения.

В октябре 2024 года Евросоюз ввел против Гуцул санкции за «продвижение сепаратизма» в Гагаузии, «тесные связи с Россией», «попытку свергнуть конституционный порядок» и «угрозу суверенитету и независимости Молдовы».

Читайте также

«Флаг гагаузский — тех же цветов, что и русский» Репортаж «Медузы» из Гагаузии — региона Молдовы, где поддерживают Путина, с ужасом думают о вступлении в Евросоюз и ждут прихода нового «православного царя»

Читайте также

«Флаг гагаузский — тех же цветов, что и русский» Репортаж «Медузы» из Гагаузии — региона Молдовы, где поддерживают Путина, с ужасом думают о вступлении в Евросоюз и ждут прихода нового «православного царя»