Кремль «не хотел бы никак втягиваться» в полемику с США по поводу ядерных угроз, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он высказался о решении президента США Дональда Трампа отправить две атомные подлодки в сторону России в ответ на посты Дмитрия Медведева с угрозами применения ядерного оружия.

«Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, и мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой», — сказал представитель Кремля журналистам.

Говоря о решении Трампа, Песков сказал, что «американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс». «Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации», — добавил он.

Пескова также спросили, не намерен ли Кремль посоветовать Медведеву сбавить тон в своих высказываниях по внешней политике РФ. На это пресс-секретарь президента ответил: «В каждой стране члены руководства страны имеют разные точки зрения на происходящие события. Есть люди, весьма и весьма жестко настроенные к США и европейским странам, поэтому так бывает всегда».

При этом он отметил, что внешнюю политику РФ формулирует Владимир Путин, поэтому следует ориентироваться на его позицию.

Заочная перепалка между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым в соцсетях произошла после того, как президент США выдвинул новый ультиматум по завершению российско-украинской войны в течение десяти дней. Когда Медведев раскритиковал ультиматум, Трамп назвал его «провалившимся бывшим президентом» и предложил «следить за словами». На это Медведев напомнил про так называемую «Мертвую руку» — российскую систему массированного ответного ядерного удара. После этого Трамп объявил, что из-за провокационных заявлений Медведева отправляет две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы».

Владимир Путин сам регулярно прибегает к ядерным угрозам. С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Кремль не раз допускал, что при определенных обстоятельствах может применить ядерное оружие. Помимо прочего, Россия пересмотрела ядерную доктрину, а также разместила боеголовки на территории Беларуси. Запад и Украина обвиняли Россию в «ядерном шантаже».

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