Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей девушку, снявшую видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере

Адлерский районный суд Сочи назначил штраф в 30 тысяч рублей Карине Ощурковой, которая вместе с друзьями сняла видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Ощуркову признали виновной в невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП).

Суд установил, что опубликованное Ощурковой 3 августа видео «нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения». «Свой необдуманный поступок в суде девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения», — говорится в сообщении суда.

В ночь на 3 августа украинские беспилотники атаковали Сочи, в результате произошел пожар на нефтебазе «Роснефти» в Адлерском районе.

В тот же день по телеграм-каналам и пабликам стал распространяться ролик, на котором две девушки и мужчина записывают видео на фоне горящей нефтебазы. Ролик, в частности, опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Вечером 3 августа всех троих участников видео задержали. В полиции заявили, что задержанные приехали из Нижнего Тагила, им 19, 20 и 21 год. На видео МВД они приносят извинения.