В Сочи задержали троих подростков, снявших видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере

Полиция Краснодарского края начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором две девушки и молодой человек снимают видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ролик, в частности, опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В сообщении МВД говорится, что «принимаются меры к установлению личностей девушек, их действиям дана правовая оценка». Молодого человека, который также присутствует на видео и ходит за спинами девушек, полиция не упоминает.

По информации «Осторожно, новости» и близкого к силовикам телеграм-канала Mash, девушки задержаны. Одной из них 19 лет, другой — 21 год. Официально эта информация не подтверждена.

Обновление. Через несколько часов МВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании всех трех участников видео. В полиции заявили, что задержанные приехали из Нижнего Тагила, им 19, 20 и 21 год. На 20-летнюю девушку, снимавшую видео, составили протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации. Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Нефтебаза «Роснефти» в Адлерском районе Сочи загорелась в ночь на 3 августа после атаки украинских беспилотников. К 16:00 власти сообщили, что пожар на базе потушен.