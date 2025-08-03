В Сочи загорелась нефтебаза после атаки украинских дронов

В ночь на 3 августа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника, говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, 60 дронов уничтожено над акваторией Черного моря, 18 — над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской, по одному — над Нижегородской областью, Краснодарским краем и аннексированным Крымом.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на нефтебазе в Адлерском районе «произошло возгорание резервуара с топливом». Кроме того, обломки «зацепили строения в гаражном кооперативе» на Авиационной улице. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в Адлерском районе обломки украинского беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами.

В Воронеже и области за ночь уничтожили 15 беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев. В результате атаки загорелись частные дома и хозяйственные постройки. Один из дома полностью разрушен.

В результате атаки дронов пострадали четыре человека. Двух жительниц Воронежа и мужчину госпитализировали, еще одной женщине оказали помощь на месте.