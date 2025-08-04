Приложение и сайт сервиса доставки СДЭК перестали работать
Источник: Downdetector
Пользователи сайта и мобильного приложения сервиса доставки СДЭК сообщили о сбоях утром 4 августа. Это следует из данных сайта Downdetector.
Клиенты не могут зайти в личный кабинет, приложение или на сайт сервиса.
В СДЭК сообщили «Осторожно Media», что у части пользователей могут возникнуть кратковременные сложности с доступом к личному кабинету, но добавили, что «штатная работа будет восстановлена в ближайшее время».
Последний раз пользователи жаловались на сбои в работе СДЭК 1 августа. В компании тогда объяснили сбои техническими работами.