«Новая газета Европа»: в 2025 году в России завели дела о коррупции против почти 100 высокопоставленных чиновников. Это рекордный показатель за последние годы

С начала 2025 года в России возбуждены уголовные дела о коррупции в отношении как минимум 99 депутатов и высокопоставленных чиновников, подсчитала «Новая газета Европа».

Речь идет о чиновниках не ниже заместителей руководителей федеральных и региональных министерств и ведомств, а также мэров и их заместителей.

Количество уголовных дел в нынешнем году приближается к показателям 2024 года (тогда за весь год было возбуждено 122 дела) и превышает показатели 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годов.

Среди ведомственных чиновников почти треть (28%) уголовных дел приходится на сотрудников силовых структур, затем следует сфера строительства и ЖКХ (18%), экономика и промышленность (11%), транспорт и природопользование (по 8%). Почти половина всех дел о коррупции против высокопоставленных чиновников за последние 10 с половиной лет пришлась на три с половиной года, прошедшие с начала полномасштабной войны России с Украиной.

«Чтобы выжить, автократии нужно наводить страх, но не раскручивать машину большого террора. Сейчас мы видим, что каждое следующее задержание чиновника не преподносится публично как часть какой-то кампании, элемент масштабной чистки. Напротив, система избегает такой риторики. Тем временем, рост рисков для чиновников, передел активов и невозможность безопасно покинуть страну — один из главных дестабилизирующих факторов в современной России», — прокомментировала эти показатели политолог Екатерина Шульман.

«Новая газета Европа» отмечает, что помимо дел против высокопоставленных чиновников в России растет число дел на «среднем и низовом уровне». По данным Генпрокуратуры, за первый квартал 2025 года выявили почти на четверть больше коррупционных преступлений, чем за первый квартал прошлого года — 15,5 тысячи против 12,5 тысячи. Рост этого показателя эксперты «Новой» связывают в том числе со стремлением правоохранительных органов достичь нужных показателей, так как в отношении госслужащих, руководителей казенных и бюджетных учреждений легче провести расследование.

Читайте также

Самоубийство Романа Старовойта связывают с делом о хищениях при строительстве оборонительных линий в Курской области Что об этом известно? Кто проходит по делу? Сколько, по версии следствия, было украдено денег?

Читайте также

Самоубийство Романа Старовойта связывают с делом о хищениях при строительстве оборонительных линий в Курской области Что об этом известно? Кто проходит по делу? Сколько, по версии следствия, было украдено денег?