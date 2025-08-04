МИД РФ объявил, что Россия больше не будет соблюдать мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности

Россия отказывается от одностороннего моратория на ограничение развертывания ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Такое решение ведомство объяснило наращиванием в прилегающих к России регионах «дестабилизирующих ракетных потенциалов» со стороны «коллективного Запада».

В МИДе заявили, что руководство РФ в дальнейшем будет принимать шаги по возможному размещению ракет «на основе анализа развертывания американских и других западных РСМД».

Власти России объявили об одностороннем моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности после прекращения действия о ликвидации РСМД. В Москве заявляли, что не будут устанавливать ракеты до тех пор, пока этого не делает НАТО. При этом в 2024 году МИД РФ официально сообщил, что производство таких вооружений будет возобновлено.

Летом 2024 года, когда США анонсировали «эпизодическое» размещение дальнобойного оружия на территории Германии, президент РФ Владимир Путин пригрозил, что Россия откажется от моратория.

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