МИД РФ: Россия «приступает к производству» ракетных комплексов средней и меньшей дальности

Россия «активизирует доработку и приступает к производству» наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по . Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ в связи с анонсированными российскими учениями по применению нестратегического ядерного оружия.

МИД, как ранее Минобороны и пресс-секретарь президента РФ, отмечает, что военные учения запланированы в «контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц», поставок Украине все более продвинутого западного вооружения и «прямого содействия террористическим акциям против России, осуществляемым киевским режимом».

«Помимо британских и французских дальнобойных ракетных систем, уже давно „засветившихся“ на Украине, на этом фоне особо выделяем те версии американских ракет семейства ATACMS, которые с недавних пор поставляются Киеву и также способны поражать цели в глубине российской территории», — говорится в заявлении МИД РФ.

По утверждению российских дипломатов, США «открыто и явно встали на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности», завозя их в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион для учений с союзниками — «что указывает на то, что производство и „обкатка“ данных вооружений идет полным ходом».

Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение.

Российский МИД также подчеркнул, что будет рассматривать как целенаправленную провокацию США и НАТО появление в Украине американских истребителей F-16, которые «относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного». «Самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых „совместных ядерных миссиях“ НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия», — заявил МИД РФ.

Предстоящие учения с задействованием сил ядерного сдерживания в министерстве назвали «отрезвляющим сигналом», которое «остудит „горячие головы“ в западных столицах».

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