В Николаевской области между жителями и сотрудниками ТЦК произошли столкновения. Есть пострадавшие

В селе Бугское Николаевской области Украины «гражданские лица с битами и металлическими трубами» напали на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщили в Николаевском областном ТЦК.

Нападение, как утверждают в ТЦК, произошло «во время мер оповещения». В сообщении говорится, что нападавшие повредили автомобили и «нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения». В целях самозащиты военнослужащий «произвел выстрел» из травматического пистолета.

«По предварительной информации, есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и со стороны гражданских», — заявили в ТЦК.

Ночью 2 августа в Виннице произошли столкновения между полицией и местными жителями, которые вышли протестовать против действий сотрудников ТЦК. По словам жителей, на местном стадионе незаконно удерживали около 100 мужчин, которых привезли туда для проведения мобилизационных мероприятий. Протестующие выломали ворота на стадион и потребовали освобождения своих родственников. В полиции позже заявили, что около 80 человек прибыли к объекту ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого доставили военнослужащие как лицо, разыскиваемое за уклонение от воинской службы. Полиция начала расследование по статье о попытке захвата государственных или общественных зданий. Задержаны пять мужчин в возрасте от 21 до 33 лет.