Жители Винницы устроили ночной протест против ТЦК. Полиция разогнала митинг

В украинском городе Винница ночью 2 августа произошли столкновения между полицией и местными жителями, которые вышли протестовать против действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

По данным «Суспільне», поздним вечером пятницы около местного стадиона «Локомотив» собрались десятки жителей Винницы. Они утверждали, что на стадионе незаконно удерживаются около 100 мужчин, которых привезли туда для проведения мобилизационных мероприятий. Протестующие выломали ворота на стадион и потребовали освобождения своих родственников.

К месту происшествия прибыли несколько экипажей Национальной полиции. По словам очевидцев, полицейские применили перцовые баллончики и стали жестко задерживать участников митинга. Около полуночи полицейские потребовали от собравшихся разойтись по домам, чтобы не нарушать комендантский час. Протестующие частично подчинились, однако, как пишут СМИ, около 20 человек продолжали дежурить возле стадиона как минимум до трех часов ночи.

Около пяти утра мобилизованных мужчин, находящихся на территории стадиона, начали вывозить оттуда, сообщили источники «Суспільне».

Утром полиция официально прокомментировала случившееся, заявив, что проводит расследование обстоятельств инцидента возле стадиона. В ведомстве заявили, что сотрудники ТЦК задержали в Виннице одного мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

В дальнейшем, по словам полицейских, к месту временного размещения ТЦК прибыли около 80 граждан, которые потребовали отпустить мужчину, вступили в конфликт с военными, выломали ворота стадиона и пытались прорваться внутрь. «К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта», — добавили в полиции.

Винницкий областной ТЦК подтвердил, что на стадионе «Локомотив» проводились мобилизационные мероприятия с «группой военнообязанных». При этом в ТЦК отметили, что его сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства Украины.