Эстония установила металлические ворота на границе с Россией в Нарве. Там также появятся выдвижные барьеры

На мосту Дружбы, который соединяет эстонский город Нарва и российский Ивангород, установили «массивные металлические ворота», перекрывающих автомобильную полосу пересечения границы. Об этом сообщило ERR.

Там также планируется установка выдвижных металлических барьеров, которые при необходимости станут со всех сторон перекрывать движение автотранспорта как на территорию пограничного пункта, так и при выезде из него.

Пешеходная часть моста пока открыта для движения, но там также планируется установка ворот.

«Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. Примерно пять лет назад у нас был инцидент, когда автомобиль со стороны России прорвал существующие барьеры. Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов», — заявил руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.

В январе 2024 года Эстония, Латвия и Литва договорились о создании «линии обороны» вдоль восточной границы. Страны Балтии планируют построить различные оборонительные сооружения, целью которых будет «сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы». Эстония на восточной границе построит линию обороны, состоящую примерно из 600 бетонных бункеров. Большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумаа (граничит на севере и востоке с Россией).

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