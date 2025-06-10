Бруно Каль Britta Pedersen / dpa / picture-alliance / Scanpix / LETA

В Москве есть люди, которые больше не верят, что договора НАТО работает, и они хотели бы это проверить. Они считают западные ценности, демократию и верховенство закона реальной угрозой. И чем больше страны, граничащие с Россией, выбирают западный путь, тем больше люди в Москве видят угрозу своей власти — и принимают меры. Они хотят вышвырнуть Америку из Европы. Они используют любые средства, чтобы добиться этого. Устраивать бомбардировки или развертывать танковые армии им не нужно — достаточно послать в Эстонию якобы для угнетенных русских меньшинств. В Москве просчитывают: отправит ли американский президент американцев умирать за Таллинн, за Ригу, за Вильнюс? Слава богу, американцы воспринимают российскую угрозу так же серьезно, как и мы, и серьезно относятся к пятой статье. Они говорят, что нам нужно увеличить свою долю расходов на оборону — и они не ошибаются. Эффект сдерживания, который работал в прошлом, был обусловлен в первую очередь силами США. И их нужно заменить на европейские силы.

Это краткий пересказ заявлений главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля в интервью подкасту Table Today. Высказывания спикера отредактированы, но их смысл сохранен.