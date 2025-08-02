Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что отключения мобильного интернета в регионе «ничего не значат» в сравнении с «подвигами героев», воюющих в Украине.

«Тема ограничения мобильного интернета в Орле стала одной из самых резонансных в последние дни. Многие жители города, да и я сам, столкнулись с некоторыми трудностями. Но пока мы ощущаем неудобства от отсутствия связи, наши бойцы на передовой, которые каждый день в тяжелейших условиях рискуют жизнью, сохраняют оптимизм и передают „привет“ всем орловчанам», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

«Наши бытовые трудности ничего не значат по сравнению с подвигом этих героев. Давайте наберемся терпения и ответим противнику, сплотившись вокруг наших защитников!» — добавил Клычков.

В последние месяцы в разных регионах России начали временно отключать мобильный интернет. Обычно власти заявляют, что делают это ради безопасности из-за атак украинских беспилотников. При этом в некоторых случаях интернет отключали в регионах, где никогда не возникала угроза атаки дронов.

Данные проекта «На связи», собирающего жалобы пользователей и проверяющего их техническими средствами, показывают, что к концу июня ограничительные меры стали регулярно затрагивать более половины всех регионов страны. В июле, по подсчетам «На связи», мобильный интернет в России отключали более двух тысяч раз — это рекордное число шатдаунов за месяц.

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