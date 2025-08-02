Bloomberg: Россия снижает число диверсий на Западе

Западные разведки фиксируют снижение числа диверсий, спонсируемых Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских и американских официальных лиц. Это может свидетельствовать о том, что Кремль начал сдерживать свою кампанию гибридной войны против Запада.

Согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), с января по май 2025 года в Европе произошли 11 актов саботажа, организованных российскими спецслужбами. В их числе — попытки подрыва оптоволоконных кабелей и сотовых вышек в Швеции. В то же время за весь 2024 год было зафиксировано более 30 подобных инцидентов — среди них атаки на энергетические, коммуникационные, транспортные, военные и подводные объекты.

Масштаб диверсий стал спадать с осени 2024 года, когда американские чиновники лично предостерегли российских коллег от новых гибридных операций, заявили источники Bloomberg. Эти контакты состоялись на фоне информации о том, что Россия пыталась планировать пожары на самолетах, направлявшихся в США.

Собеседники агентства полагают, что одним из факторов снижения диверсионной активности стал геополитический расчет — стремление Владимира Путина не раздражать Дональда Трампа в первые месяцы его второго президентского срока.

Также, считают источники, число диверсий могло снизиться, поскольку Москва из-за сокращения своих зарубежных дипмиссий утратила строгий контроль над этими операциями, поручая их организацию местными ненадежным уголовникам. Кроме того, ряд громких судебных процессов в Европе могли оказать устрашающий эффект на потенциальных исполнителей.

Агентство обратилось за комментариями к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескова, но он не ответил на запрос журналистов. Ранее он отвергал обвинения Кремля в диверсиях на Западе как «абсолютно безосновательные».

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