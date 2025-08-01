В РКН заявили, что не нашли утечку после взлома «Аэрофлота». «Киберпартизаны» опубликовали данные о перелетах гендиректора авиакомпании

Хакерская группировка «Киберпартизаны» опубликовала данные о перелетах, как утверждается, генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Сергея Александровского.

Таким образом хакеры отреагировали на заявления Роскомнадзора о том, что информация об утечке данных компании «Аэрофлот» в результате взлома IT-инфраструктуры перевозчика 28 июля не подтвердилась. С таким заявлением ведомство, в частности, выступило 31 июля.

«Ждите сливов из „Аэрофлота“ в ближайшее время. А пока публикуем часть перелетов „Аэрофлотом“ (резервирование билетов) некоего Сергея Александровского — слухи ходят, что это гендиректор какой-то пресловутой авиакомпании», — заявили в ответ РКН хакеры.

Группировка опубликовала скриншот из базы данных, которая включает информацию о более чем 30 перелетах Александровского с апреля 2024-го по июнь 2025 года включительно. За этот период гендиректор «Аэрофлота» летал из Москвы в Петербург, Нижний Новгород, Горно-Алтайск, Саратов, Новосибирск, Красноярск и Южно-Сахалинск.

Как отмечает издание The Insider, частично раскрытый номер паспорта Александровского из базы хакеров совпадает с номером его документа, который можно найти в публичных утечках данных.

The Bell пишет, что даты перелетов в таблице «Киберпартизан» совпадают с поездками Александровского по открытым источникам. Например, в начале июня он участвовал в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Если верить утечке, накануне открытия форума для него зарезервировали места на четырех рейсах «Аэрофлота» в этот город.

«Аэрофлот» сообщил 28 июля, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. В результате отменили более 100 рейсов. На следующий день перевозчик заявил, что вернулся к плановому расписанию.

Ответственность за атаку взяли проукраинская группа хакеров Silent Crow и белорусские «Киберпартизаны». По их словам, они получили контроль над компьютерами сотрудников «Аэрофлота», выкачали 22 Тб информации и уничтожили семь тысяч серверов.

Дело о взломе информационных систем авиакомпании расследуется по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 4 статьи 272 УК). Однако если утечка данных «Аэрофлота» подтвердится, у Роскомнадзора появятся основания для проверки компании и штрафа за нарушения при их защите, пишет The Bell.

Интервью с пресс-секретарем «Киберпартизан»

«Конечно, мы спекулируем». Хакерам удалось взломать «Аэрофлот», но в чем вообще смысл этой атаки? И почему пассажиры до сих пор, вероятно, в опасности? Отвечают сами хакеры из группировки «Киберпартизаны»

Интервью с пресс-секретарем «Киберпартизан»

«Конечно, мы спекулируем». Хакерам удалось взломать «Аэрофлот», но в чем вообще смысл этой атаки? И почему пассажиры до сих пор, вероятно, в опасности? Отвечают сами хакеры из группировки «Киберпартизаны»