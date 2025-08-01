В Киеве под завалами жилого дома обнаружили тела 10 погибших. Из-за ракетного удара России в здании разрушен подъезд

Украинские спасатели ночью и утром 1 августа извлекли 10 тел погибших из-под завалов девятиэтажного дома в Киеве, где в результате удара ВС РФ был разрушен подъезд, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. Среди погибших — двухлетний ребенок.

По данным спасателей на 6:31 утра, всего в результате российского удара по Киеву, нанесенного в ночь на 31 июля, погибли 26 человек, в том числе трое детей. В военной администрации города сообщили около 8:30 утра, что, по последним данным, погибли 28 человек. Ранения получили 159 человек, в том числе 16 детей, заявили спасатели.

Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.

В Киеве 1 августа объявлен траур.

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