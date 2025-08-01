Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф приедет в Россию

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию после завершения своего визита в Израиль, заявил Дональд Трамп.

«Да, он едет в Израиль, а затем в Россию, верьте или нет», — сказал Трамп журналистам в Белом доме 31 июля (цитата по Bloomberg).

Президент США добавил, что рассчитывает ввести санкции в отношении России после того, как истечет крайний срок, который он установил для того, чтобы Россия достигла перемирия с Украиной. Трамп считает, что санкции не изменят поведение президента РФ Владимира Путина.

«У нас есть около восьми дней, так что да, мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли его [Путина] санкции», — сказал Трамп.

Президент США в конце июля установил для России 10-дневный срок — до 8 августа — до которого армия РФ должна прекратить огонь в Украине. Трамп говорил, что, когда этот срок истечет, США введут пошлины «и другие меры» в отношении России. Первоначально Трамп дал России 50 дней, начиная с 14 июля, но затем сократил этот срок.

Стив Уиткофф стал основным переговорщиком США с Россией. Он четыре раза приезжал в Россию — в феврале, марте и дважды в апреле — чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

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