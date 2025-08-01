Смитсоновский институт под давлением Белого дома убрал из музея американской истории упоминания о двух импичментах Трампа
Национальный музей американской истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне в июле убрал из своей экспозиции, посвященной импичментам президентов США, упоминания о том, что Дональд Трамп дважды подвергался импичменту.
Как сообщили The Washington Post и The New York Times, музей убрал соответствующую табличку с выставки под названием «Американская президентская власть: славное бремя», которая открылась в 2000 году и с 2008 года существенно не менялась. Табличку о Трампе добавили в сентябре 2021 года в дополнение к информации об импичментах президентов Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, а также о Ричарде Никсоне, которому грозил импичмент перед уходом с поста президента.
По данным СМИ, Смитсоновский институт согласился изменить содержание выставки и убрать упоминание Трампа под давлением Белого дома, требовавшего уволить директора художественного музея.
Представитель Смитсоновского института заявил газете The Washington Post, что табличку о Трампе добавляли временно, чтобы отразить текущие события. Теперь в экспозиции говорится, что «только три президента серьезно сталкивались с отстранением от должности». Выставка вернулась к тому виду, в котором была в 2008 году, сообщили в Смитсоновском институте. Там добавили, что «будущая обновленная экспозиция будет включать все импичменты».
Дональд Трамп — единственный президент США, который дважды подвергался импичменту, в 2019 и 2021 годах. В обоих случаях его оправдали после разбирательств в сенате конгресса США, во второй раз — уже после его ухода с поста президента.