«Ведомости»: региональным чиновникам рекомендовали активней использовать мессенджер Max. На него уже переводят школьные чаты

Чиновникам в российских регионах рекомендовали «активней использовать» национальный мессенджер Max в своей работе, пишут «Ведомости» со ссылкой на восемь источников, близких к региональным администрациям из разных федеральных округов.

В некоторых регионах чиновникам посоветовали завести аккаунты в Max до 1 августа, в других — до конца лета. По словам одного из собеседников, Max установят сенаторы, депутаты Госдумы, губернаторы, мэры, члены региональных правительств и главы избиркомов. Другой собеседник говорит, что мессенджер установят региональные и муниципальные чиновники всех уровней.

Один из источников «Ведомостей» говорит о технических нюансах, не позволивших перейти в национальный мессенджер. «Мы [сами] хотели сделать свой канал в Max, но не можем, так как там ограниченное количество лиц могут его оформить. Поэтому мы пока все в „телеге“ находимся», — сказал он.

Первым российским регионом, службы которого перешли на национальный мессенджер, стал Петербург, отмечают «Ведомости» — в Max были созданы аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга „122“».

По данным источников «Ведомостей», развитие Max обсуждалось на совещании с участием администрации президента и правительства в конце июля. По словам одного из собеседников, «никаких по числу пользователей Max в регионах не стоит». Однако собеседник газеты, близкий к властям одного из регионов, считает, что в будущем число пользователей Max может стать одним из критериев губернаторских KPI.

С 1 июня сотрудникам госорганам, банкам и телекоммуникационным компаниям запрещено использовать иностранные мессенджеры для общения с гражданами — эта мера была введена в рамках закона о борьбе с телефонным и кибермошенничеством. 10 июня Госдума приняла закон о создании российского национального мессенджера, который затем подписал Владимир Путин. В середине июля правительство России своим распоряжением назначило национальным мессенджером разрабатываемый компанией VK Мax.

В конце июля «Коммерсант» писал, что в пилотный проект по переводу школьных чатов в мессенджер Max вошли шесть регионов России — Татарстан, Марий Эл, Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Владимирская и Тверская области. В Минобрнауки Татарстана подтвердили, что ведомство совместно с VK прорабатывает вопрос интеграции образовательной платформы «Сферум» в Max к началу нового учебного года.

Читайте также

У приложения Max от VK есть все шансы стать российским национальным мессенджером. Оно работает уже три месяца, но внутри одни баги и нет людей А слежка за пользователями возмутила даже Z-блогеров

Читайте также

У приложения Max от VK есть все шансы стать российским национальным мессенджером. Оно работает уже три месяца, но внутри одни баги и нет людей А слежка за пользователями возмутила даже Z-блогеров