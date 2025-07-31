Спикер думы Томска Сергей Сеченов, участвовавший в войне в Украине, пригрозил «сломать ***** [лицо]» местному жителю

Председатель городской думы Томска Сергей Сеченов пригрозил «сломать ***** [лицо]» местному жителю во время конфликта. Видео перепалки Сеченова и жителя опубликовал журналист Андрей Остров.

Как позже уточнил сам Сеченов, на видео представлен фрагмент его встречи с жителями улицы Вокзальной. Поводом для нее стала «продолжительная конфликтная ситуация между двумя домами из-за места размещения контейнерной площадки».

На записи Сеченов просит мужчину говорить «на три тона тише», а тот в ответ просит не кричать на него.

Осторожно, далее в тексте есть мат.

«Слышь, ты мне еще раз „тыкнешь“, я тебе ебало сломаю», — говорит Сеченов. Мужчина отвечает, что Сеченов не может с ним так разговоривать. «Еще раз говорю, я тебе сейчас голову сниму, орешь, блять, на меня», — говорит после этого председатель гордумы.

Сеченов вскоре опубликовал комментарий в своем телеграм-канале, в котором выразил сожаление, что «нет полного видео той встречи, где видно, что на протяжении всего времени этот человек провоцировал скандал и оскорблял окружающих».

«Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако, когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть. Никому не позволю оскорблять женщин! Так меня воспитали, и я всю жизнь буду следовать этому завету. Я человек довольно жесткий, и, возможно, это было довольно грубо, за что приношу извинения томичам», — написал Сеченов.

Сеченов стал председателем городской думы в ноябре 2024 года. В 2022 году в ходе российского вторжения в Украину он возглавлял штурмовой отряд «Гром», а в 2023 году стал начальником штаба парашютно-десантного батальона этого отряда. В местных СМИ его называют основателем Ассоциации ветеранов .

В городскую думу Сеченов избрался по Центральному округу № 11 на довыборах в сентябре 2024 года. В 2020 году выборы в этом округе выиграл Андрей Фатеев, работавший в местном штабе Алексея Навального В конце 2021 года Фатеев уехал из России. После этого его объявили в розыск, обвинив в организации «экстремистского сообщества», и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.